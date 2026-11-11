Премьер Норвегии не исключил дополнительных разговоров с Путиным

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил проведение дополнительных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.



"Я очень положительно отношусь к тому, что Норвегия и Финляндия приняли участие в этом разговоре, и я не исключаю, что будет еще один такой разговор", - заявил он телеканалу NRK.



27 октября Стёре вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом провел телефонный разговор с Путиным, который был посвящен конфликту в Украине. Он состоялся по просьбе финской и норвежской сторон.



Стубб заявил о необходимости напрямую говорить с Россией и назвал состоявшийся телефонный разговор "хорошим и прямым". По его словам, Путин "очень проницательный, склонный к аналитике, очень хорошо подготовленный и очень спокойный в манере, в которой ведет разговор".-0-