11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил проведение дополнительных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
"Я очень положительно отношусь к тому, что Норвегия и Финляндия приняли участие в этом разговоре, и я не исключаю, что будет еще один такой разговор", - заявил он телеканалу NRK.
27 октября Стёре вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом провел телефонный разговор с Путиным, который был посвящен конфликту в Украине. Он состоялся по просьбе финской и норвежской сторон.
Стубб заявил о необходимости напрямую говорить с Россией и назвал состоявшийся телефонный разговор "хорошим и прямым". По его словам, Путин "очень проницательный, склонный к аналитике, очень хорошо подготовленный и очень спокойный в манере, в которой ведет разговор".-0-
В мире
11 ноября 2026, 11:04
Премьер Норвегии не исключил дополнительных разговоров с Путиным
Йонас Гар Стере. Фото из архива Reuters
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