26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы неприемлем для нидерландских налогоплательщиков. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед саммитом ЕС, сообщает новостной портал Nieuws.nl.



По его словам, бюджет надо модернизировать и сократить.



Йеттен не ожидает, что двухдневный саммит ЕС приведет к соглашению по бюджету.



Ранее издание Politico сообщило, что участники открывающегося сегодня саммита ЕС в Брюсселе готовятся к ожесточенной борьбе и не ожидают достижения соглашения относительно бюджета. Блок северных европейских стран, включая Германию и Нидерланды, настаивает на сокращении бюджета и перераспределении средств в пользу обороны, безопасности и инноваций. Лагерь стран юга и востока Европы, включая Италию и Польшу, в свою очередь требуют от ЕС увеличения расходов и сохранения акцента на традиционных для блока статьях бюджета, таких как сельское хозяйство и беднейшие регионы.-0-