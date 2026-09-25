Премьер Непала назвал недавнее разрушительное наводнение "предупреждением для всего мира" 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Непала Балендра Шах на выступлении во время 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к принятию мер по борьбе с растущей угрозой изменения климата, назвав наводнение, опустошившее его страну в прошлом месяце, "предупреждением для всего мира". Об этом говорится в материале телеканала Al Jazeera.



Он подчеркнул, что августовская катастрофа "была не просто локальной трагедией". По меньшей мере 1453 человека погибли после того, как 26 августа 2026 года поток грязи, камней и воды, вызванный обвалом ледника, обрушился на северный Непал и Тибет. Кроме того, около 5,5 тыс. человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Исследователи из организации World Weather Attribution (WWA) заявили в опубликованном на прошлой неделе отчете, что катастрофа была вызвана не одним экстремальным погодным явлением, а "комплексным кризисом", обусловленным долгосрочным потеплением, таянием льдов и геологической нестабильностью.



Балендра Шах отметил, что изменение климата наносит вред людям, которые непосредственно не несут ответственности за кризис, но "платят за него колоссальную цену". Он заявил, что вклад Непала в выбросы парниковых газов, вызывающих изменение климата, составляет менее 0,1%. Около 99% электроэнергии в стране вырабатывается за счет гидроэнергетики. При этом многие рабочие оказались заблокированы в туннелях из-за наводнения.



"Ледники отступают, склоны гор становятся нестабильными, реки - менее предсказуемыми, и каждое крупное бедствие грозит свести на нет годы развития", - обратил внимание премьер Непала. Он также призвал международное сообщество оказать помощь Непалу в адаптации к изменению климата. Балендра Шах предложил создать "Механизм повышения климатической устойчивости Гималаев", в который бы вошли Непал и соседние Индия, Китай и который позволил бы им обмениваться спутниковыми данными, опытом, отслеживать ледниковые озера и укреплять совместные системы раннего предупреждения.



Непал обратился в фонд ООН по возмещению убытков и ущерба с просьбой о выделении $20 млн, что является максимально допустимой суммой, но составляет лишь небольшую часть необходимых средств.-0-