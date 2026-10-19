Премьер Литвы заявил, что упавший на территории страны украинский дрон нес взрывчатку

"По имеющимся у нас данным, FPV-дрон - украинского происхождения. Это подтверждают обломки, а также обращение украинской стороны", - сказал он после заседания Комиссии по национальной безопасности.
Синкявичюс подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. Сейчас устанавливается причина падения и взрыва беспилотника.
Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Позже МИД Украины принес извинения Литве за инцидент с беспилотником.
Также стало известно, что Литва приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.-0-