28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ярости от того, что Владимир Зеленский не предупредил ее об украинском ударе по кораблям в Ливии. Она заявила, что несогласованные удары в порту Бенгази осложняют для Рима оказание помощи Украине. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на информацию La Repubblica.



Между итальянским премьером и Зеленским состоялся напряженный телефонный разговор по поводу отсутствия координации действий Киева с Римом. Мелони, ранее выступавшая одной из наиболее последовательных сторонниц Зеленского, продолжает сталкиваться с внутриполитическими последствиями украинской операции в Ливии.



Как сообщил источник, знакомый с ходом разговора и говоривший на условиях анонимности, украинская атака охладила некогда теплые отношения между Украиной и Италией. Ранее Зеленский сообщил, что в разговоре с Мелони признал тот факт, что удары по российским кораблям в Бенгази наносились без согласования с европейскими партнерами.



Издание Politico до этого писало, что удары Украины по судам у берегов Ливии создают проблемы для Джорджи Мелони накануне возможных выборов, а также для всей страны. Поддержка Мелони Украины может вызвать конфликт с партнерами по коалиции, а также со значительной частью политической оппозиции. Издание отмечало, что Италия и Ливия традиционно поддерживают тесные связи, их разделяют всего несколько сотен километров. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что такие удары "вызывают беспокойство". Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини также осудил удар по судам у берегов Ливии, ответственность за который взял на себя Киев. Сальвини говорил, что если предоставляемая Украине военная поддержка "приводит к войнам и потоплению кораблей по всему миру, то она не имеет смысла".



Как сообщал ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath, по меньшей мере двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии погибли в результате атаки беспилотных катеров на порт Бенгази 22 ноября. Генеральное командование Ливийской национальной армии возложило ответственность за удар на украинскую сторону.-0-