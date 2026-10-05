Премьер Испании назначил досрочные выборы на 29 ноября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября, сообщает агентство Reuters.



Первоначально выборы были запланированы на следующий год и должны были состояться до августа. Ранее испанские СМИ уже писали, что Санчес изучает возможность назначения досрочных всеобщих выборов на 29 ноября 2026 года.



Заявление политика прозвучало после того, как 2 октября испанский парламент отклонил принятые правительством меры в ответ на жилищный кризис в стране.



При этом премьер признал, что допустил ошибки и не выполнил предвыборные обещания.



Как указывает Reuters, для Санчеса сейчас обращаться к избирателям было рискованно, поскольку его Социалистическая партия отстает в опросах общественного мнения, но отказ правых депутатов от предложенных правительством мер по жилищному вопросу дал ему импульс.



Если его партия проиграет выборы, это будет означать конец одного из последних левоцентристских правительств в Европе в то время, когда крайне правые добиваются беспрецедентных успехов по всему континенту.



После того как меры, принятые правительством в ответ на жилищный кризис в Испании были отклонены парламентом и признаны недействительными, тысячи испанцев в знак протеста вышли на улицы. В минувшие выходные крупные акции протеста прошли по меньшей мере в 50 городах Испании. Самая массовая демонстрация состоялась в Мадриде. Участники акций требовали снижения арендной платы на 50%, заключения бессрочных договоров аренды и национализации недвижимости, находящейся в руках спекулятивных фондов.-0-