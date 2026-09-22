Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные формирования в стране в 2027 году

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные формирования в Ираке будут полностью разоружены и расформированы в 2027 году. С таким заверением выступил премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в интервью газете The New York Times, сообщает ТАСС.



"Это не что-то факультативное, это необходимость, - сказал он изданию, рассуждая о планах по разоружению. - Другие говорившие об этом пошли на попятную, поддавшись давлению или в связи с другими соображениями. Для меня этот вопрос наряду с коррупцией является делом чести".



По словам аз-Зейди, о новом поэтапном плане разоружения будет объявлено 30 сентября, его первым этапом станет режим прекращения огня на 90 дней. После этого формирования должны начать сдавать оружие, этот процесс по расчетам властей страны должен завершиться 30 июня 2027 года. Однако, как указывает издание, вооруженные формирования настаивают на том, чтобы крайним сроком был определен конец 2027 года.



Иракский премьер отметил, что разоружение необходимо для построения "крепкой экономики". "Мы хотим строить мосты и экономические связи между Ираком и странами мира. При этом правительстве Ирак станет местом встречи, а не вражды", - добавил он.-0-