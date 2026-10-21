Премьер Госсовета КНР: тесные связи Китая и России - стабилизирующий фактор в турбулентном мире

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-российские отношения выступают в качестве стабилизирующего фактора в турбулентном мире. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.



"На фоне сложной международной турбулентности идет разгул односторонности и гегемонии. На таком фоне Китай и Россия поддерживают очень тесные связи - это драгоценный стабилизирующий фактор в турбулентном мире", - подчеркнул Ли Цян.



Президент РФ Владимир Путин во время переговоров сказал, что Россия и Китай будут расширять двустороннее сотрудничество по всем основным направлениям. Он напомнил, что страны сотрудничают в сфере энергетики, в сфере информационных технологий, в космосе, мирном атоме. Путин также обратил внимание на серьезное движение по поставкам сельхозпродукции.



"В целом хотел бы отметить, что связи между Россией и Китаем развиваются весьма успешно, динамично. В их основе - принципы равноправия, взаимного уважения, обоюдной выгоды и учета интересов друг друга. Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было", - подчеркнул Путин.-0-