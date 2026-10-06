Премьер Франции заявил, что во время протестов пострадали 215 учащихся

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в ходе масштабных протестов в стране получили ранения по меньшей мере 215 учащихся. Об этом сообщает телеканал TF1 Info.



Также премьер сообщил, что пострадали 85 сотрудников системы образования, в том числе свыше 30 директоров школ и их заместителей. "Это самый высокий показатель числа пострадавших сотрудников в сфере национального образования за последние десятилетия. Привыкание к подобному насилию недопустимо", - заявил Себастьен Лекорню, выступая в Национальном собрании.



При это он признал существование проблем в системе образования Франции и добавил, что "ситуацию необходимо анализировать предметно в каждом конкретном лицее".



Тем временем в Париже тысячи участников акции прибывают на площадь Нации. Одновременно запланированы многочисленные демонстрации перед школами по всему региону Иль-де-Франс. Сообщается, что полиция применяет в ряде случаев слезоточивый газ.



Новая волна акций протеста получила более широкую поддержку профсоюзов. Газета Le Parisien пишет, что в Париже 6 октября пройдут демонстрации старшеклассников, студентов университетов и профсоюзов с требованием выделения дополнительных ресурсов для средних школ. Шесть станций метро будут закрыты. СМИ также приводят фото и видео, свидетельствующие о том, что в Париже владельцы кафе и магазинов начали заколачивать витрины деревянными щитами, чтобы уберечь имущество от погромов.



Ранее 6 октября было объявлено днем ​​общенациональной мобилизации, примерно в 30 городах были запланированы шествия старшеклассников. Профсоюз учащихся Франции (Union Syndicale Lyceenne) заявлял, что в ходе обострения протестов 6 октября около 1800 средних школ заблокированы или будут закрыты на весь день.



Учащиеся выражают свое недовольство из-за критического недофинансирования системы образования в стране. Главные требования протестующих - решить вопрос с острой нехваткой учителей, ликвидировать проблему переполненных классов, отремонтировать ветхие здания.-0-