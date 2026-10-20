Премьер Франции пообещал продолжить практику комендантского часа на фоне беспорядков

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что введение комендантского часа в ряде районов страны на фоне беспорядков принесло результат, эта практика будет продолжена. Заявление было опубликовано в соцсети X.



"Целевые комендантские часы способствовали спокойствию этой ночи", - говорится в сообщении премьера.



Также он написал: "Сегодня вечером новые комендантские часы будут введены там, где этого требует ситуация. Эти решения будут приняты префектами на местах, в тесной связи с мэрами".



Себастьен Лекорню 19 октября объявил, что поручил префектам департаментов ввести комендантский час в некоторых районах Франции из-за погромов в крупных французских городах в минувшие выходные. В Париже был введен комендантский час на площади Республики и на нескольких улицах парижского квартала Ле-Аль.



В столице и по всей Франции 17 октября проходили демонстрации против роста цен на топливо и увеличения стоимости жизни. Согласно оценкам организаторов, в этот день в акциях протеста участвовали около 800 тыс. человек, в МВД насчитали 550 тыс. участников. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Французский министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил о помещении под стражу свыше 2,5 тыс. человек по всей стране и обещал, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах. В Торгово-промышленной палате Франции заявили, что более 2 тыс. торговых точек были разграблены или разгромлены во время беспорядков 17-18 октября, а ущерб составил сотни миллионов евро.-0-