25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для нанесения ударов по России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.



"Мы сказали нашим союзникам и сказали Украине, что наше воздушное пространство, море и сушу мы не отдаем. Никто другой не может их использовать", - сказал Кристен Михал.



Между тем Норвегия призвала Украину придерживаться норм международного права после атаки на российский сухогруз "Спарта II" (Sparta II) в Финском заливе. Министр обороны Норвегии Туре Саннвик 24 ноября отметил, что с Киевом ведется постоянный диалог по поводу "необходимости стабильности в приграничных" к скандинавским странам водах. "Мы обсуждаем с ними этот вопрос", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой.



Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил об опасности распространения украинского конфликта на регион Балтийского моря.



Киев первоначально не прокомментировал нападение на судно. Позднее, вечером 23 ноября, Владимир Зеленский подтвердил агентству Bloomberg, что Киев несет ответственность за беспилотный удар по сухогрузу в Финском заливе. Он признал, что удар, произошедший 21 ноября, мог "встревожить некоторых его союзников".



21 ноября губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз, следовавший в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных международных водах Финского залива. Экипаж судна был эвакуирован, а сам сухогруз отбуксирован в Санкт-Петербург. В Кремле заявили, что удар обострил напряженность в Балтийском море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев для предотвращения новых атак.-0-