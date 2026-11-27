27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что лидеры Евросоюза на саммите блока в Брюсселе 26 ноября безуспешно пытались разрешить противоречия о формировании семилетнего бюджета, переговоры проходили "на повышенных тонах". Об этом сообщает ТАСС.



"Некоторые государства довольно громко заявили, что никаких выводов не было", - сказал Бабиш. Он уточнил, что речь идет о ситуации в конце брюссельского саммита, когда председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал позиции отдельных стран, требовавших сокращения расходов в проекте бюджета Евросоюза.



До этого Бабиш говорил, что проект долгосрочного бюджета Евросоюза неприемлем для Чехии. В рамках состоявшегося саммита, по словам премьера, государства - члены ЕС не вели предметных переговоров по Украине. Были лишь, по его словам, выступления представителей отдельных стран по этой тематике.



Лидеры ЕС ранее отменили второй день саммита в Брюсселе, проведя встречи лишь 26 ноября. Произошло это после провала переговоров о семилетнем бюджете сообщества и дополнительном финансировании Украины на 2027 год. Европейский дипломатический источник говорил, что "дискуссия завершилась без практического результата" и обсуждение перенесли на декабрь. По данным Bloomberg, представители некоторых стран, отказавшихся продолжать переговоры о бюджете на 2028-2034 годы, выразили недовольство ходом дискуссий и подвергли критике подходы к этому вопросу главы Евросовета Антониу Кошты. Основные разногласия касались размера бюджета и распределения средств.



Глава Евросовета после саммита заявил, что лидеры стран-членов не смогли согласовать дополнительные 45 млрд евро, которые Еврокомиссия предложила выделить в 2027 году. Не было достигнуто согласия ни по одному из трех ключевых элементов бюджета сообщества на 2028-2034 годы.-0-