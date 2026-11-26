26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поставил под вопрос дальнейшее финансирование Киева и раскритиковал Евросоюз за бесцельную трату денег, сообщает ТАСС.



Общаясь в Брюсселе с журналистами перед внеочередным саммитом ЕС, Бабиш отметил, что с начала конфликта Украина получила около 520 млрд евро. Еще 90 млрд евро помощи предусмотрено на 2026 и 2027 годы. Комментируя просьбу Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, политик заявил, что Чехия не видит в этом смысла без ясного объяснения, на что пойдут деньги.



"Я хочу спросить: какова цель? Мы будем платить Украине 135 млрд евро каждый год, и как долго? Сколько лет? Десять, двадцать, тридцать? Или что это за стратегия?" - задался вопросами он.



На саммите в Брюсселе лидеры ЕС ведут ожесточенную дискуссию по параметрам бюджетного плана блока на 2028-2034 годы. На нужды Украины в проекте семилетнего бюджета предусмотрено 100 млрд евро.-0-