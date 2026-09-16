Премьер Чехии обвинил европейских лидеров в неспособности защищать интересы ЕС

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что европейские лидеры оказались не способны защищать интересы ЕС в украинском конфликте. Заявление прозвучало на брифинге по итогам переговоров в Софии с болгарским коллегой Руменом Радевым, передает ТАСС.



"Европа исключительно пассивна в вопросе прекращения войны в Украине. Президент США постоянно говорит с президентом России, а европейские лидеры оказались абсолютно не способны защищать интересы ЕС, добиться мира. То, что происходит, направлено против интересов европейских граждан", - подчеркнул Бабиш.



Премьер-министр Болгарии Румен Радев при этом обратил внимание, что слово "мир" в разговорах лидеров Евросоюза практически не встречается. "На наших встречах в формате Евросоюза и НАТО надо чаще слышать слово "мир" и вести разговоры о том, как его добиться. Недопустимо в сердце Европы вести войну на истощение, которая затрагивает экономику наших стран", - заявил он.



Кроме того, Андрей Бабиш раскритиковал зеленую политику ЕС: "Европа, которая имеет долю лишь около 6% от мировой эмиссии парниковых газов, продолжает уничтожать свою экономику, при том что американский президент отменил эти ограничения. Над нами смеется весь мир, США зарабатывают $300 млрд, а мы хотим уменьшать эмиссию парниковых газов. Европа переживает свой "зеленый сон", зеленые безумцы ответственны за сегодняшние экономические потери, ведь Европа зависима от поставок энергии".



Лидеры Болгарии и Чехии обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику и энергетику, в том числе совместный проект развития малых модульных атомных реакторов и возможности поставки сжиженного природного газа, проекты в оборонной сфере и транспорте.-0-



