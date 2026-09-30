Премьер Британии допустил возвращение страны в Евросоюз

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что не исключает возвращения страны в Европейский союз. Об этом сообщает газета The Guardian.



Великобритания может остаться вне ЕС, но может и вернуться в европейское сообщество, если того захотят жители страны. По его словам, министры изучат плюсы и минусы каждого варианта.



"Правительство может сохранить нынешние договоренности, добиваться таможенного союза, вернуться на единый рынок или пойти до конца, получив полноправное членство в ЕС", - приводит его слова издание.



Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства выступили 51,9% британцев, против - 48,1%. Королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров.-0-