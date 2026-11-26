



При этом он подчеркнул, что страна готова оказывать гуманитарную помощь. "Сейчас вопрос стоит о новом запросе на кредит в 45 млрд евро на будущий год. Этот кредит должен быть разделен на две части - 25 млрд евро направляются на военную поддержку и 20 млрд евро на невоенную бюджетную помощь. Мы готовы присоединиться к невоенной поддержке", - сказал Радев.





По словам премьера, на украинской территории проживают более 300 тыс. болгар, от обязательств перед которыми София не отказывается.





Ранее Радев заявлял о растущих экономических проблемах в Болгарии и необходимости сокращать бюджетный дефицит, из-за чего София прекратит военную поддержку Киева. В частности, он называл невозможными дальнейшие поставки оружия Киеву, так как собственные запасы вооружений в стране находятся на низком уровне.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгария больше не намерена выделять средства на военную поддержку Украины. Об этом по прибытии на внеочередной саммит ЕС заявил болгарский премьер Румен Радев, информирует ТАСС.