Премьер Болгарии заявил, что Евросоюз не может поставить Украине нужное количество средств ПВО 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не сможет поставить Украине средства ПВО в необходимом ей объеме, поскольку у самого блока их недостаточно. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.



"Мы не можем поставить Украине нужное ей количество средств ПВО, у нас их нет, мы уже передали все. Военная промышленность нуждается во времени, чтобы произвести новое", - сказал он, призвав к дипломатическому диалогу по украинскому кризису.



В ЕС, по его словам, никто даже не задумывается об опасности возможного ядерного конфликта с Россией из-за поставок вооружений Украине. Радев считает, что необходимо открыть дипломатические каналы с Россией.



Президент Болгарии напомнил, что в начале прошлого года Дональд Трамп предлагал заключить мир, говоря, что "дальше условия будут хуже", но тогда Европа выбрала стратегию "мира через силу" и нарастила поставки оружия Украине. "Но каков результат полтора года спустя? Сотни тысяч погибших и разрушение страны", - констатировал болгарский премьер.



"Мы должны перестать говорить о России, мы должны начать говорить с Россией. Мы должны услышать озабоченности обеих сторон, - заключил он. - Наша задача - начать слушать друг друга и открыть каналы для коммуникации".-0-