Премьер Бельгии подал прошение об отставке из-за бюджетного кризиса

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства. Об этом сообщает газета De Standaard со ссылкой на официальное заявление королевского дворца.
Король Бельгии в свою очередь отложил принятие решения по предложению премьер-министра и поручил ему продолжить переговоры о бюджете королевства.
Король проконсультируется по этому вопросу с председателями партии, говорится в публикации.
Де Веверу с партнерами по коалиции не удалось достичь соглашения по вопросу изыскания 10 млрд евро к 2029 году. Правительству Бельгии не хватает этих средств, в частности, из-за повышения военных расходов. Для их изыскания необходимо либо сократить социальные расходы, либо повысить налоги и сборы.-0-