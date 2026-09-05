5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Доминиканской Республики победила в международном конкурсе красоты "Мисс Мира" - 2026, финал которого прошел 5 сентября во вьетнамском городе Нячанг. Второе место заняла представительница Испании, третье - Малайзии. Об этом сообщает ТАСС.
В этом году в конкурсе участвовали 111 участниц, выбранных по итогам национальных конкурсов красоты. Серия мероприятий перед финалом проходила в Нячанге с 29 августа.
Финальное шоу состоялось на открытой площадке рядом с центральным пляжем города, рассчитанной более чем на 20 тыс. зрителей.
Конкурс "Мисс Мира" впервые прошел в 1951 году. В 2026 году он состоялся в 73-й раз.-0-
В мире
05 сентября 2026, 20:39
Представительница Доминиканской Республики стала "Мисс Мира" - 2026
Джохейрри Мола. Фото indianexpress.com
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Петкевич про День белорусской письменности: мы видим молодых авторов, которые вносят новые традиции в литературу
"От писательниц до дзюдоисток". БЕЛТА представила уникальную программу о женщинах в День белорусской письменности
С нами интереснее