Представительница Доминиканской Республики стала "Мисс Мира" - 2026

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Доминиканской Республики победила в международном конкурсе красоты "Мисс Мира" - 2026, финал которого прошел 5 сентября во вьетнамском городе Нячанг. Второе место заняла представительница Испании, третье - Малайзии. Об этом сообщает ТАСС.



В этом году в конкурсе участвовали 111 участниц, выбранных по итогам национальных конкурсов красоты. Серия мероприятий перед финалом проходила в Нячанге с 29 августа.



Финальное шоу состоялось на открытой площадке рядом с центральным пляжем города, рассчитанной более чем на 20 тыс. зрителей.



Конкурс "Мисс Мира" впервые прошел в 1951 году. В 2026 году он состоялся в 73-й раз.-0-