Председатель Верховного суда Польши созвал срочное совещание судей

- Премьер Польши обвинил Навроцкого и Дуду в уничтожении верховенства права
- Туск заявил, что не намерен идти на компромисс в кризисе с Конституционным судом
В этот же день пройдет заседание судей Конституционного суда, которое созвала объявившая себя и.о. председателя органа Анна Корвин-Петровская. Также 3 ноября президент Польши Кароль Навроцкий проведет заседание Совета национальной безопасности.
Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили акции протеста. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны четыре человека.-0-