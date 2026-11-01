Председатель Верховного суда Польши созвал срочное совещание судей

Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили акции протеста. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны четыре человека.-0-





1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский созвал срочное совещание судей этого органа на 3 ноября в связи с кризисом вокруг Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.Согласно заявлению на сайте Верховного суда, на совещании будут обсуждаться угрозы конституционному строю республики.В этот же день пройдет заседание судей Конституционного суда, которое созвала объявившая себя и.о. председателя органа Анна Корвин-Петровская. Также 3 ноября президент Польши Кароль Навроцкий проведет заседание Совета национальной безопасности.