Председатель Евросовета призвал страны ЕС смягчить "красные линии" для соглашения по бюджету 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал правительства стран ЕС смягчить "красные линии", чтобы добиться соглашения по бюджету, сообщает издание Politico.eu.



По словам Кошты, бюджет ЕС нуждается в налогах, которые правительства еще не ввели.



Он также отметил, что сокращение финансирования приоритетных направлений ЕС может вызвать сопротивление со стороны правительств. "Кто хочет сокращать расходы на оборону? Никто. Кто хочет сокращать расходы на повышение конкурентоспособности? Никто. Кто хочет сокращать расходы на сельское хозяйство? Никто", - подчеркнул он. Председатель Европейского совета добавил, что правительства стран ЕС в целом согласны с тем, что административные расходы можно сократить, но этого будет недостаточно для устранения дефицита, поскольку "это очень небольшая сумма".



Издание отмечает, что дискуссия о новых источниках дохода связана с более широким спором о размере бюджета ЕС. Когда Кипр председательствовал в Совете ЕС в первые шесть месяцев 2026 года, он уже сократил бюджет на 32 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. Ожидается, что Ирландия пересмотрит эту цифру еще раз, а Германия и другие правительства настаивают на сокращении бюджета на сотни миллиардов евро.



Кошта заявил, что все европейские лидеры, с которыми он разговаривал, по-прежнему привержены достижению соглашения по бюджету к концу года, чтобы он мог вступить в силу 1 января 2028 года. По его словам, без соглашения ЕС столкнется с сокращением финансирования фермеров, предприятий, исследователей и студентов.



Тем не менее пока неясно, смогут ли правительства стран ЕС согласовать бюджет за это время - до того, как выборы 2027 года во Франции, Италии, Испании и Польше могут сорвать переговоры.



Ранее портал Euractiv писал, что страны ЕС не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет объединения, а также не готовы согласовать и новые общеевропейские налоги для финансирования растущих расходов ЕС. Проблема усугубляется тем, что правительства не проявляют готовности ни существенно увеличивать перечисления из национальных бюджетов, ни вводить предложенные Брюсселем новые источники собственных доходов ЕС.-0-