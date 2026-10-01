Правительство Украины перешло на режим максимальной экономии, но бюджет страны критически нуждается в помощи Запада

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины перешло на режим максимальной экономии, но бюджет страны все равно критически нуждается в западной помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает ТАСС.
"Правительство перешло на режим максимальной экономии и отложило все непрофильные расходы. Но этого недостаточно. Нам критически важно получать средства от международных партнеров", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшие две недели "необходимо максимально ускорить работу" по принятию решений, необходимых для получения международной помощи, и "проконтролировать, чтобы каждое решение было доведено до конца".
Ранее он заявил, что Украина в случае невыполнения взятых обязательств рискует не получить $29,5 млрд от международных партнеров. 1 сентября Рада не смогла принять два законопроекта, являющихся условием предоставления Украине третьего транша по программе МВФ ($0,7 млрд) и второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза (3,7 млрд евро). 3 сентября украинское издание писало, что Владимир Зеленский после доклада Корецкого о бюджете был поражен масштабом бюджетного дефицита и "с криками звонил по телефону депутатам, которые ответственны за голосование по законопроектам".
В то же время чиновники ЕС сравнивают финансирование запросов Украины с поливом пустыни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Monde и неназванного евродипломата.
Как пишет издание, новое требование Киева увеличить финансовую поддержку находит непонимание в Брюсселе на фоне споров внутри Евросоюза вокруг согласования европейского бюджета.
Ситуацию с финансированием Украины европейские чиновники планируют обсудить, в частности, на встрече министров финансов, которая намечена на 9 октября. Источник заявил газете, что Евросоюз ждет деталей потребностей Киева в финансировании и лишь затем будет принимать решения.-0-
В мире
01 октября 2026, 00:11
Правительство Украины перешло на режим максимальной экономии, но бюджет страны критически нуждается в помощи Запада
Фото Unsplash
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