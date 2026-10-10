Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизтоплива в рамках соглашения Путина и Трампа





"Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тыс. т дизельного топлива", - сообщили в правительстве.





Нефтяные компании РФ по согласованию с властями незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж после частичного снятия запрета на экспорт.





Ранее президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого они обсудили поставки топлива. Трамп рассказал о договоренности с Путиным о масштабных поставках российского дизтоплива в США и на мировой рынок, благодаря чему, по его мнению, цены на дизель рекордно снизятся. Он отметил, что Россия готова поставить в США 300 тыс. т дизеля. В свою очередь Министерство финансов США заявило, что временно выводит из-под американских санкций поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России во исполнение договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом сообщили ТАСС в кабмине РФ.