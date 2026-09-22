Правительство Молдовы объявило режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах с 26 сентября на 60 дней, сообщает МОЛДПРЕС.



Премьер-министр республики Василе Тофан заявил, что данный шаг необходим, чтобы власти могли оперативно принимать меры для обеспечения граждан энергетическими и водными ресурсами.



Директор Национального центра по управлению кризисами Молдовы Сергей Дьякону указал, что режим повышенной готовности истекает 25 сентября, но риски, которые привели к его введению, не исчезли, а только усилились.



По словам министра энергетики страны Дорина Жунгиету, на фоне региональных событий и роста цен на газ на европейских биржах "существует серьезный риск повышения цены, которую потребители будут платить в ближайший период".



Проекты решений будут направлены на рассмотрение парламента.



Накануне Национальный совет безопасности Молдовы заявил о необходимости введения чрезвычайного положения, чтобы учреждения располагали необходимыми инструментами для оперативного вмешательства в случае крупных сбоев и обеспечения страны электроэнергией, природным газом и нефтепродуктами.



С 28 июля Молдова находится в режиме повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Изначально он был введен на 30 дней, а затем продлен еще на 30 дней.-0-