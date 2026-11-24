24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс на фоне продолжающейся забастовки учителей заявил, что в настоящее время правительство не планирует пересматривать зарплаты работников сферы образования. Об этом пишут литовские СМИ.
Миндаугас Синкявичюс также сказал, что проблемы учителей не ограничиваются заработной платой. Для педагогов также важны вопросы безопасности на рабочем месте, доступность образовательной помощи и снижение бюрократической нагрузки.
Сегодня, 24 ноября, Миндаугас Синкявичюс встретился с Раминтой Поповене и председателем Литовского профсоюза работников образования и науки Эгидиюсом Милешинасом.
Бессрочная забастовка литовских педагогов продолжается уже вторую неделю, она началась 16 ноября. В протесте участвуют около 3 тыс. учителей примерно из 200 школ страны. Профсоюз работников образования и науки добивается повышения зарплат и пересмотра финансирования отрасли в бюджете следующего года, считая нынешние предложения правительства недостаточными.-0-
В мире
24 ноября 2026, 18:12
Правительство Литвы не планирует пересматривать зарплаты учителей на фоне их забастовки
Фото Unsplash
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