24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс на фоне продолжающейся забастовки учителей заявил, что в настоящее время правительство не планирует пересматривать зарплаты работников сферы образования. Об этом пишут литовские СМИ."Мы договорились обсудить оплату труда в перспективе. Этот год закрывается и заканчивается", - сказал он. По его словам, министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповене поддержала его в этом решении.Миндаугас Синкявичюс также сказал, что проблемы учителей не ограничиваются заработной платой. Для педагогов также важны вопросы безопасности на рабочем месте, доступность образовательной помощи и снижение бюрократической нагрузки.Сегодня, 24 ноября, Миндаугас Синкявичюс встретился с Раминтой Поповене и председателем Литовского профсоюза работников образования и науки Эгидиюсом Милешинасом.Бессрочная забастовка литовских педагогов продолжается уже вторую неделю, она началась 16 ноября. В протесте участвуют около 3 тыс. учителей примерно из 200 школ страны. Профсоюз работников образования и науки добивается повышения зарплат и пересмотра финансирования отрасли в бюджете следующего года, считая нынешние предложения правительства недостаточными.-0-