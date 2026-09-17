17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены кабинета премьер-министра Японии Санаэ Такаити подали заявления об отставке на экстренном заседании в преддверии запланированных кадровых перестановок, сообщает ТАСС.
Ожидается, что новый состав Кабинета министров будет объявлен в ближайшее время. Министры, подавшие в отставку, будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового Кабинета.
Ранее Санаэ Такаити провела перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии, ключевые представители руководства партии остались на своих постах.-0-
В мире
17 сентября 2026, 08:40
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед кадровыми перестановками
Фото Unsplash
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