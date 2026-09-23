23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция Кремля насчет возможности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским остается неизменной: Зеленский может приехать в Москву, если желает контактов. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Что касается встречи Путина с Зеленским - здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять", - сказал представитель Кремля.
Песков также указал, что Владимир Путин готов провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, но никакой конкретики относительно возможных сроков таких очных контактов нет. "Если говорить о российско-американской встрече - готовность президента есть, - сказал он. - Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести".
Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту, несмотря на шаги Киева, блокирующие предпосылки таких контактов, обратил внимание Песков. При этом представитель Кремля отметил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, в том числе между РФ и США, будут бессмысленны без предварительной подготовки на экспертном уровне.
По его словам, звучащие на Западе рассуждения об энергоперемирии в Украине на фоне продолжающейся накачки Киева оружием - это риторические упражнения. "Действительно, продолжается милитаризация Украины: европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений", - добавил Песков.
Ранее Зеленский заявлял о желании завершить конфликт с РФ до зимы. Он также признавал, что предстоящая зима для Украины будет "очень тяжелой".-0-
В мире
23 сентября 2026, 13:06
Позиция Кремля насчет возможной встречи Путина с Зеленским остается неизменной - Песков
Дмитрий Песков. Фото из архива ТАСС
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