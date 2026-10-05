Пожар вспыхнул на единственном французском атомном авианосце "Шарль де Голль"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло на единственном французском атомном авианосце "Шарль де Голль", находящемся в порту страны на техобслуживании. Об этом пишет издание Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.



Огонь возник днем 5 октября в техническом помещении. По предварительным данным, причиной могли стать работы по резке металла газовой горелкой.



Пожар удалось потушить за полтора часа. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.



Известно, что авианосец находится на техобслуживании с конца августа и должен вернуться в строй в начале декабря.-0-