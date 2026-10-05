5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло на единственном французском атомном авианосце "Шарль де Голль", находящемся в порту страны на техобслуживании. Об этом пишет издание Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.
Огонь возник днем 5 октября в техническом помещении. По предварительным данным, причиной могли стать работы по резке металла газовой горелкой.
Пожар удалось потушить за полтора часа. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Известно, что авианосец находится на техобслуживании с конца августа и должен вернуться в строй в начале декабря.-0-
В мире
05 октября 2026, 20:34
Пожар вспыхнул на единственном французском атомном авианосце "Шарль де Голль"
Фото из архива U.S. Navy
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