Пожар на свадебном торжестве в ДР Конго унес жизни 22 человек

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара на свадебном торжестве в Киншасе, столице ДР Конго. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Пожар произошел в ночь на 5 сентября в здании в районе Лингвала на севере города. Очевидцы рассказали, что люди пытались выбраться из здания через узкие коридоры. На улице пострадавшим оказывали помощь.



Точная причина пожара пока не установлена. Власти не исключают, что число погибших может возрасти.-0-