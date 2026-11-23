23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике в индонезийской провинции Бантен. Спасатели продолжают поиски около 30 пропавших, сообщает агентство Reuters.



Пожар произошел в субботу вечером, 21 ноября, в одном из зданий предприятия PT Fonusa Agung Mulia. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кондиционере.



В момент пожара на заводе находились около 300 человек. Поисково-спасательные работы осложняются неустойчивостью конструкций и сохраняющимися очагами возгорания.-0-