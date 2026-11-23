23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике в индонезийской провинции Бантен. Спасатели продолжают поиски около 30 пропавших, сообщает агентство Reuters.
Пожар произошел в субботу вечером, 21 ноября, в одном из зданий предприятия PT Fonusa Agung Mulia. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кондиционере.
В момент пожара на заводе находились около 300 человек. Поисково-спасательные работы осложняются неустойчивостью конструкций и сохраняющимися очагами возгорания.-0-
В мире
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии унес жизни 24 человек
23 ноября 2026, 12:45
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии унес жизни 24 человек
Фото Dok. Istimewa
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Машиностроение, кинематограф, туризм. Губернатор Омской области о развитии сотрудничества с Беларусью
Наряды из цветов и листьев и конкурс на эрудицию. В системе Минлесхоза выберут "Красу лесного хозяйства"
С нами интереснее