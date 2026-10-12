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Повышенные цены на газ в Европе сохранятся еще как минимум в течение года - Reuters

Опубликовано:

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В мире
12 октября 2026, 21:33

Повышенные цены на газ в Европе сохранятся еще как минимум в течение года - Reuters

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские домохозяйства и предприятия столкнутся как минимум еще с одним годом высоких цен на газ, даже в случае урегулирования конфликта вокруг Ирана и мягкой зимы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нормализация рынка до доконфликтного уровня произойдет не раньше 2028 года", - отмечают аналитики.

По оценкам экспертов, к 1 ноября газовые хранилища Европы будут заполнены на 75-78%, что примерно на 10 процентных пунктов ниже среднего уровня за пять лет. При обычной зимней погоде запасы на северо-западе Европы могут сократиться примерно до 20% к началу апреля 2027 года, усилив потребность в закупках летом.

Как ранее отмечало издание Politico, Евросоюз сталкивается с нехваткой газа в преддверии зимы, что может привести к резкому росту коммунальных платежей.-0-
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