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Потери ЕС от роста цен на топливо выросли до 127 млрд евро - ЕК 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
03 ноября 2026, 15:03

Потери ЕС от роста цен на топливо выросли до 127 млрд евро - ЕК 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери Евросоюза от роста цен на энергоресурсы с начала года выросли до 127 млрд евро, тогда как еще в середине октября эта цифра составляла 106 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на технологической конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные 127 млрд евро, притом что ЕС не импортировал ни одной дополнительной молекулы топлива", - заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК предложила традиционное для Брюсселя средство противодействия этой проблеме, призвав страны ЕС форсировать переход на альтернативную энергетику. Фон дер Ляйен подтвердила планы Еврокомиссии свести углеродные выбросы экономики блока к нулю к 2050 году, заверив инвесторов в зеленую энергетику, что ее поддержка Брюсселем будет продолжаться.

На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен впервые за последние 10 лет выступил за повышение нефтеперерабатывающих мощностей Евросоюза на фоне дизельного кризиса в странах организации. Впрочем, он назвал эту меру "временной" и утверждал, что ЕС не намерен пересматривать свои планы отказаться от нефти в долгосрочной перспективе.-0- 
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