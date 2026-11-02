Постпред Польши при ООН ушел в отставку на фоне кризиса вокруг Конституционного суда

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский ушел в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр, сообщает RMF24.



Щерский ранее обратился с просьбой о сокращении срока его дипломатической миссии в ООН. Глава МИД Польши Радослав Сикорский удовлетворил прошение с завершением его миссии в конце текущего месяца. Дипломат был назначен польским постпредом при ООН в 2021 году.



В конце октября послы Польши в Китае и Румынии сообщили об отказе продолжать работу на своих должностях, мотивировав решение несогласием с действиями правительства в конфликте вокруг Конституционного суда.



Сикорский со своей стороны обвиняет президента Кароля Навроцкого в принуждении послов к отказу от продолжения работы. "Что касается послов, я должен исправить свое предыдущее заявление, поскольку я думал, что именно сотрудники администрации президента подталкивали послов к отставке и к тому, чтобы они отказались от выполнения своей миссии. Оказывается, это делал лично президент", - сказал глава польского МИД.



Политический кризис в Польше возник после решения премьера Дональда Туска назначить судьей КС бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания суда последние недели регулярно проходили протестные акции. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя КС Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и попытались прорваться через ограждение, в результате полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой госпереворота.-0-