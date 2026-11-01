Посольство РФ потребовало от Нидерландов расследовать факт вандализма на кладбище советских воинов

"Требуем от нидерландских властей незамедлительного проведения полноценного и объективного расследования, установления и привлечения виновных к ответственности. Рассчитываем, что на этот раз компетентные органы королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений", - подчеркнули в посольстве.





Предыдущий акт вандализма в отношении мемориального комплекса, совершенный в июле, не повлек должных правовых последствий: виновные так и не были найдены, достаточных мер по обеспечению безопасности захоронения не было предпринято. В диппредставительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией и поддерживают постоянный контакт с руководством управляющего кладбищем фонда "Советское поле славы". "Считаем подобное злодеяние, совершенное в стране, прекрасно знающей на собственной истории, что такое зверства нацизма, абсолютно недопустимым. Особую тревогу вызывает тот факт, что мишенью нападения было выбрано место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза, ставшие жертвами приспешников Гитлера", - отметили там.





31 октября телеканал RTV Utrecht сообщил, что кладбище советских воинов было осквернено во второй раз за год. Руководитель фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг рассказал, что вандалы разрисовали граффити стелу памяти героев войны и прилегающую к ней стену. В первый раз мемориал подвергся осквернению 10 июля, тогда от рук злоумышленников пострадали как стела, так и более 150 надгробий.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство РФ в Гааге требует, чтобы власти Нидерландов незамедлительно провели расследование по факту очередного акта вандализма на кладбище советских воинов "Эревелд" под городом Лесден (провинция Утрехт). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.