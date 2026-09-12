Посол КНР призвал страны ШОС больше обмениваться разведывательной информацией

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно больше обмениваться разведывательной информацией и наращивать сотрудничество по безопасности. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает ТАСС.



"Мы должны всегда быть позитивной силой, способствующей безопасности и стабильности. Необходимо как можно скорее ввести в действие четыре центра безопасности: Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Центр по противодействию транснациональной организованной преступностью, Центр информационной безопасности и Антинаркотический центр, регулярно проводить совместные учения и тренировки, осуществлять обмен разведывательной информацией и укреплять механизмы сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, постоянно повышать уровень взаимодействия в области безопасности", - отметил дипломат.



"Необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, сообща противостоять таким нетрадиционным угрозам безопасности, как киберугрозы, угрозы продовольственной и энергетической безопасности, экологические вызовы, и поставить надежный заслон угрозам безопасности в регионе", - указал Чжан Ханьхуэй.-0-