Последствия наводнений в Таиланде затронули более 3,26 млн человек

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде последствия наводнений в сезон дождей коснулись более 3,26 млн жителей королевства. Подтопления зафиксированы в 154 районах 27 провинций страны, стихия затронула более 1,17 млн домохозяйств. Такие данные газеты The Nation, которая ссылается на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, приводит ТАСС.



Сообщается, что основной удар пришелся на центральные и восточные провинции, куда стекают огромные объемы воды с возвышенностей на севере страны. В Бангкоке в зоне подтопления ранее оказались около 329 тыс. домохозяйств, в столице отмечены четыре случая гибели людей.



Как следует из обновленной сводки, в результате стихии в стране зарегистрирована 31 жертва. И если на севере и северо-востоке королевства вода постепенно спадает, то в ряде центральных провинций она продолжает прибывать. Экстренные службы готовят спецтехнику и насосное оборудование для откачки воды из жилых зон и расчистки транспортных артерий.



Метеорологическое бюро Таиланда выпустило штормовое предупреждение на период с 4 по 7 октября - прогнозируются сильные грозы, шквалистый ветер и проливные дожди на севере страны.-0-