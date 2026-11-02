2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тихом океане после трех месяцев дрейфа на небольшой лодке спасли пять человек, в том числе двоих детей. Об этом пишет газета The Daily Mail.
В конце июля группа из девяти человек отправилась с микронезийского острова Мурило на соседний Руо. Путь должен был занять около часа, однако из-за начавшегося шторма судно унесло в открытый океан. Поиски пропавших велись несколько недель, но не принесли результатов. Все находившиеся в лодке были признаны без вести пропавшими.
Люди дрейфовали в Тихом океане около трех месяцев, преодолев примерно 5,4 тыс. км, пока лодку не вынесло к берегу острова Фаннинг в Кирибати.
Пятеро человек, включая двух детей, были спасены и в настоящее время находятся под опекой пастора одной из местных церквей. Судьба еще четырех человек, находившихся на лодке, остается неизвестной.-0-
В мире
02 ноября 2026, 21:10
После трехмесячного дрейфа в Тихом океане спасены пять человек
Фото nsn
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