20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятная победа кандидатов в президенты Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона на выборах во Франции может значительно изменить позицию страны по отношению к Украине. Об этом говорится в материале издания Politico.



Опросы все чаще показывают, что лидер крайне правых Марин Ле Пен (партия "Национальное объединение") и кандидат от крайне левых Жан-Люк Меланшон (партия "Непокоренная Франция") имеют все шансы выйти во второй тур президентских выборов, которые продут в апреле 2027 года. Оба кандидата при этом критикуют НАТО и позицию нынешних французских властей по Украине. Ле Пен неоднократно заявляла, что из-за тяжелого финансового положения Франция больше не может позволить себе оказывать финансовую помощь Киеву. Меланшон выступает против украинских ударов вглубь российской территории.



"Многие очень внимательно следят за французской избирательной кампанией и позициями кандидатов, потому что ее исход может оказать глубокое влияние на будущее всего нашего альянса и европейской безопасности", - заявил Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии.



Из восьми депутатов и дипломатов из Европы и Украины, которые поговорили с Politico, около половины разделяли опасения Михкельсона, что президентство Ле Пен или Меланшона ослабит решимость Европы в поддержке Киева. Один из украинских чиновников заявил, что наибольшие риски связаны с обязательствами Франции в рамках "коалиции желающих", гарантиями безопасности и будущим финансированием со стороны ЕС. Один из дипломатов НАТО отметил, что еще одним риском может стать угроза европейскому единству на переговорах по украинскому урегулированию.



Этот раскол ставит Киев перед дилеммой: как взаимодействовать с кандидатами, которые, возможно, скоро придут к власти, но открыто расходятся с позицией нынешнего французского правительства по Украине.



Более сдержанная поддержка Украины со стороны Парижа стала бы значительным изменением в ЕС, так как Франция является одним из лидеров "коалиции желающих", которая собиралась в Берлине 19 ноября для обсуждения европейской поддержки Киева, отмечает Politico. При этом издание обращает также внимание на то, что президент США Дональд Трамп позвонил на эту встречу и резко раскритиковал продолжающиеся расходы на военную поддержку Украины.



Между тем после того, как появилась информация о присутствии французских военнослужащих на территории Украины для проведения учебных миссий, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это равносильно "прямому участию" в конфликте.-0-