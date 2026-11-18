18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португалия не сможет передать Украине истребители F-16 из-за необходимости защиты собственного воздушного пространства. Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, сообщают украинские СМИ.



По словам министра, эти самолеты жизненно необходимы для защиты португальского воздушного пространства, которое охватывает не только сухопутную территорию, но и морскую. Он отметил, что "риск прохождения "теневого флота" через португальские воды всегда значителен".



В то же время Ранжел заявил, что поставка боеприпасов, которые используются для F-16, и обучение украинских пилотов могут обсуждаться в рамках отдельных соглашений.



Как ранее сообщали украинские СМИ, во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 17 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается еще в 40 истребителях F-16.-0-