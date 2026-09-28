Польским военным разрешат сбивать воздушные цели без визуальной идентификации

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша вводит новые процедуры применения авиационного оружия против иностранных воздушных судов, отказываясь от требования визуальной идентификации. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, пишут польские СМИ.



"Мы отходим от ситуации, когда для открытия огня требуется визуальная идентификация. Мы хотим, чтобы достаточной была так называемая позитивная идентификация", - отметил он.



По его словам, позитивная идентификация должна быть результатом оценки нескольких элементов информации, в том числе сопоставление одной и той же цели разными радарами, ее скорость, высота, траектория или параметры полета.



При этом он признал важность идентификации, так как в польском воздушном пространстве могут находиться многочисленные объекты, включая пассажирские самолеты, легкие летательные аппараты, вертолеты и даже самолеты стран-союзников. Могут произойти сбои в работе транспондеров, потеря связи, нарушение работы спутниковых навигационных систем или другие чрезвычайные ситуации. "Польский или союзный самолет может оказаться в необычном месте, даже вблизи границы, из-за неисправности, сбоя связи или нарушения навигации", - сказал Цезарий Томчик.-0-