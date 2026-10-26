26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Сейма Польши от коалиции "Конфедерация" Конрад Беркович считает, что Владимир Зеленский преднамеренно затягивает конфликт с Россией, сообщает портал WP Wiadomosci.
По мнению депутата, Зеленский стремится продолжать конфликт по личным и политическим причинам. "Зеленский затягивает войну, потому что знает, что его ждет после ее окончания. Да, он откладывает выборы, потому что знает, что не выиграет их", - написал Беркович в соцсети X.
"Я понимаю, что улыбающимся людям не нравится этот нарратив, но, как я уже говорил, нет ничего более оскорбительного, чем правда", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине.-0-
В мире
26 октября 2026, 10:13
Польский депутат обвинил Зеленского в преднамеренном затягивании конфликта с Россией
Конрад Беркович. Фото Reuters
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