Польский депутат обвинил Зеленского в преднамеренном затягивании конфликта с Россией 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Сейма Польши от коалиции "Конфедерация" Конрад Беркович считает, что Владимир Зеленский преднамеренно затягивает конфликт с Россией, сообщает портал WP Wiadomosci.



По мнению депутата, Зеленский стремится продолжать конфликт по личным и политическим причинам. "Зеленский затягивает войну, потому что знает, что его ждет после ее окончания. Да, он откладывает выборы, потому что знает, что не выиграет их", - написал Беркович в соцсети X.



"Я понимаю, что улыбающимся людям не нравится этот нарратив, но, как я уже говорил, нет ничего более оскорбительного, чем правда", - добавил он.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине.-0-