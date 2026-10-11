11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские спецслужбы максимально серьезно отнеслись к угрозе покушения на премьер-министра страны Дональда Туска. Реализация намерений выглядит очень правдоподобной, заявил пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, сообщает ТАСС.
По словам Яцека Добжинского, премьер Дональд Туск и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш получили угрозы 11 октября около 7.00 по местному времени.
Издание Gazeta Wyborcza опубликовала некоторые подробности, сославшись на неназванный источник в спецслужбах. Утверждается, что угроза поступила по электронным каналам. В письме содержались сведения о местах проживания и планах политиков на ближайшее время.-0-
В мире
11 октября 2026, 15:28
Польские спецслужбы максимально серьезно отнеслись к угрозе покушения на премьер-министра Туска
Фото Unsplash
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