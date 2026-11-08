Польская прокуратура возбудила дело о теракте после стрельбы в Кракове

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура в Польше начала расследование по делу о стрельбе в Кракове , произошедшей 7 ноября, сообщает ТАСС.

"Дело включает в себя убийство шести человек с использованием огнестрельного оружия, а также покушение на убийство многих других лиц, в том числе сотрудников полиции, что квалифицируется как террористический акт", - говорится в сообщении, опубликованном прокуратурой Кракова в соцсети Х.





Также возбуждено дело об убийстве трех человек в городе Островец-Свентокшиский. Материалы следствия указывают на то, что оба преступления совершило одно и то же лицо.





Стрельба 7 ноября произошла на главной площади в Кракове. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате инцидента погибли 6 человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и находится в больнице. Позже в его квартире полиция обнаружила тела трех человек.



