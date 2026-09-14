Польская оппозиция призвала не помогать Киеву в ущерб безопасности страны

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варшава не должна осуществлять военные поставки Украине в ущерб собственной безопасности. Об этом заявил один из лидеров крупнейшей партии польской оппозиции "Право и справедливость" (ПиС) Пшемыслав Чарнек, пишет польская ежедневная газета Rzeczpospolita.



"У меня никогда не было сомнений относительно необходимости поддержки Украины, однако помощь всегда должна быть обусловлена интересами польского государства", - отметил Чарнек.



По его мнению, Польша в настоящее время не находится в полной безопасности и должна нарастить свои оборонные возможности. Поэтому Варшава больше не может позволить себе поставлять оружие Киеву в объемах 2022 года. "Мы должны вооружиться и создать воинские части, подобные тем, что находятся в Понятове или Собешине. Нынешнее правительство приостановило создание таких частей", - сказал он.



Аналитики Центрального статистического управления республики подсчитали, что украинский конфликт обошелся Польше в 490 млрд злотых ($130,38 млрд). Это составляет 3,5% номинального ВВП. Конфликт сильнее всего ударил по домохозяйствам: польские семьи потеряли 292,1 млрд злотых ($77,67 млрд). Потери в государственном и муниципальном секторах составили 72 млрд злотых ($19,14 млрд), а в корпоративном секторе - 126 млрд злотых ($33,5 млрд). Эксперты учитывали не только объем прямой помощи Украине (денежные переводы и военную помощь), но и ситуацию на рынке труда, экономические и демографические изменения.



Ранее сообщалось, что Польша планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 50 млн евро, он будет включать средства ПВО. Совокупная стоимость всех пакетов вооружения, которые Варшава передала Киеву с 2022 года, составляет около $5 млрд.-0-