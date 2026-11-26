26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мере того как Польша стремится к вступлению в G20, она сталкивается с ожесточенной политической драмой и ухудшением финансового положения. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.



На заднем плане в стране маячит ухудшение состояния государственных финансов и политический кризис, в который вовлечены центральный банк и Конституционный трибунал, а также конфликт премьер-министра Дональда Туска с президентом Каролем Навроцким.



В открытом письме, опубликованном в этом месяце, представители корпоративного сектора Польши предупредили, что десятилетиями сложившееся доверие инвесторов может быть утрачено за считанные недели из-за борьбы за власть. Агентство S&P Global Ratings дало понять, что может понизить кредитный рейтинг Польши из-за растущего государственного долга и политических рисков перед парламентскими выборами в 2027 году.



Финансовое положение страны находится в шатком положении. Ожидается, что дефицит бюджета Польши в этом и следующем году составит около 7% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Поскольку правительство Туска готовится к выборам 2027 года, ему необходимо согласовать социальные расходы с возросшими потребностями армии. Ранее в этом месяце Дональд Туск заявил, что Польша приостановила взносы в программу НАТО по финансированию закупок американского оружия для Украины. Он сослался на высокий дефицит бюджета и увеличение собственных расходов на оборону.



"В этом домике из нашей сказки стоит огромный слон, а именно государственные финансы", - заявил председатель Фискального совета Польши Славомир Дудек. "У нас нет бюджетных возможностей для непредсказуемых событий, и впереди нас ждут огромные вызовы", - подчеркнул он.



Противостояние между Туском и Навроцким только усугубляет ситуацию. За год президент наложил вето на большее количество правительственных законопроектов, чем его предшественник Анджей Дуда за два срока, говорится в материале Bloomberg. Он также пообещал не повышать налоги, что правительству в конечном итоге придется сделать, если оно хочет удержать государственный долг ниже установленных законом пределов, которые приводят к мерам жесткой экономии и наносят ущерб экономическому росту.



Кроме того, существует перспектива сокращения численности рабочей силы, отмечается в публикации агентства. Польша пережила один из самых значительных спадов численности населения в ЕС за последние пять лет. Уровень рождаемости достиг рекордно низкого уровня. Согласно прогнозам экономистов одного из коммерческих банков Польши, в течение следующих пяти лет сокращение числа работников в среднем снизит годовой темп роста ВВП на 0,6 п.п., а приток мигрантов компенсирует лишь 0,2 п.п.



Польские компании все чаще стремятся инвестировать за рубежом, поскольку их возможности на сокращающемся рынке исчерпаны. Страна также теряет свою конкурентоспособность по стоимости для иностранных инвесторов. Поскольку искусственный интеллект все больше берет на себя задачи сотрудников, компании начали сокращать рабочие места и переводить свой бизнес в более дешевые регионы.-0-