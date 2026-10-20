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Новости
11:57
Страны ШОС должны совместно обеспечивать поставки энергоносителей - премьер Госсовета КНР
В мире
11:52
Минчанин хотел заработать на криптовалюте, но потерял почти 52 тыс. рублей
Регионы
11:51
РФ предложила создать в ШОС группу по космической экономике и расширить сотрудничество в сфере ИИ
Экономика
11:49
В стабфонд Могилевской области уже заложили более 2,6 тыс. т плодоовощной продукции
Регионы
11:49
Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей
Регионы
11:46
Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови
Регионы
11:45
Студенты БГУКИ завоевали Гран-при международного конкурса танца в Грозном
Культура
11:28
Белорусы выступили на чемпионате мира по прибрежному гребному спринту в Китае
Спорт
11:26
Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад"
Культура
11:23
Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА
Президент
11:18
КГК вскрыл завышения стоимости строительства сельхозобъектов в Гомельской области
Регионы
11:14
Иран выступил за использование нацвалют в расчетах между странами ШОС
Экономика
11:14
Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
Президент
11:07
Переговоры в Осло с Уиткоффом запросил Киев - премьер Норвегии
В мире
11:00
В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть!
Общество
10:58
Ящик с боеприпасами нашли при строительных работах на частном участке в Гродненском районе
Регионы
10:57
Ущерб превысил 180 тыс. рублей. Пособника аферистов задержали в Гомельской области
Регионы
10:53
Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси
Экономика
10:51
Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года
В мире
10:49
Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет в БЕЛТА 21 октября
Общество
10:43
Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу
Общество
10:38
Польская авиакомпания LOT отменяет часть рейсов из-за высокой стоимости топлива
В мире
10:34
Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте
Политика
10:21
В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ"
Общество