Польша закупит датские радиолокационные системы для борьбы с БПЛА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская компания Weibel Scientific поставит радиолокационную систему XENTA-M5 для польской SAN, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и защиты восточных границ. Контракт подписан на сумму 84 млн евро, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-релиз компании.



XENTA-M5 обнаруживает, отслеживает и классифицирует широкий спектр воздушных угроз, от небольших низколетящих дронов до самолетов и других воздушных целей.



"На восточном фланге Европы Польша создает систему SAN как интегрированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Объединяя системы управления и контроля, а также средства поражения, SAN показывает ускоряющееся наращивание Европой потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам и переход от амбициозной европейской стены беспилотников к оперативным возможностям", - говорится в пресс-релизе.



Ранее сообщалось, что утром 18 октября 2026 года в Литве в Пасвальском районе упал и взорвался беспилотник украинского происхождения. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши.



Weibel Scientific - датская компания, специализирующаяся на технологии доплеровского рассеяния непрерывного излучения. Основанное в 1977 году и имеющее штаб-квартиру в Аллереде, предприятие разрабатывает и производит радиолокационные системы для оборонной, аэрокосмической отраслей и защиты критической инфраструктуры. Фирма поставила около 6 тыс. радиолокационных систем в более чем 45 стран.-0-