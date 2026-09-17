Польша усилила проверки украинских водителей на пунктах пропуска через границу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша начала более тщательно проверять украинских водителей, в том числе документы, удостоверяющие личность, страховку и наличные деньги. Об этом пишет издание "Страна".



Отмечается, что из-за новых правил проверки на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе скопились большие очереди. Польскую границу за час пересекают всего два автобуса. Водители стоят в очередях не менее пяти часов. Пропуск пешеходов через этот пункт не производится.



Кроме того, Польша оборудует около 112 км границы с Украиной электронными средствами защиты на деньги, которые были выданы Европейским союзом.



Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети Х, что в Польше усилят охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. "В соответствии с решением нашего правительства усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой. Солдаты 18-го инженерно-саперного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут усилены посты и инфраструктура вблизи границы Польши с Украиной", - указывалось в его сообщении.-0-