Польша столкнулась с нехваткой пилотов для истребителей F-16

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские ВВС испытывают нехватку пилотов для истребителей F-16, сообщает радио RMF24.



В настоящее время польская армия насчитывает около 40 пилотов для F-16, в то время как для эксплуатации всего флота необходимо как минимум 70. Восполнение этого дефицита может занять годы.



Подготовка пилотов остается одной из ключевых проблем. Трудности возникают даже на начальных этапах обучения. Среди причин нехватки пилотов указываются отказ кандидатов от участия в обучении, строгие медицинские критерии и ограниченное количество мест на международных курсах.



По данным издания Rzeczpospolita, проблема нехватки пилотов может в будущем затронуть и вертолетную авиацию. Поставка ударных вертолетов AH-64E Apache в Польшу запланирована на 2028 год. Всего заказано 96 таких вертолетов, для управления каждым из которых требуется два пилота.-0-