18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша подала заявку на участие в программе Dual Capable Aircraft (DCA), в которой пилоты военно-воздушных сил смогут пройти подготовку по эксплуатации американских ядерных бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты Wirtualna Polska.



По информации издания, в случае одобрения заявки Польша впоследствии сможет присоединиться к программе Nuclear Sharing, которая позволяет странам НАТО использовать американское ядерное оружие в случае войны.



Как отметила Wirtualna Polska, в настоящее время участниками Nuclear Sharing являются Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция. Потенциальное участие Польши в программе частично ограничено положениями Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года. Вместе с тем Варшава сможет присоединиться к участию без нарушения договоренностей, если ядерные боеголовки не будут размещаться на территории страны.-0-